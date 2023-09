Calcio: Baroni carica il Verona 'con il Milan umiltà e coraggio'

Marco Baroni è alle prese con tanti punti interrogativi in vista della gara con il Milan. Contro i rossoneri non ci sarà Doig. Lo scozzese dovrà rimanere ai box per almeno un mesetto per la distorsione alla caviglia rimediata nella partita con il Bologna. Sotto osservazione anche Folorunsho uscito anzitempo per una contusione al fianco.

Recuperati Magnani e Dawidowicz.

Allenamento pomeridiano a Peschiera oggi, domani mattina rifinitura tecnica a porte chiuse. "Il Milan è una squadra forte e lo dimostrerà. Io lo dico ai giocatori, queste sono le partite più belle da giocare. Noi ci stiamo preparando, sono gare da affrontare con umiltà. Non possiamo fare una partita di attesa, serve coraggio e consapevolezza" ha detto il tecnico in conferenza stampa.



