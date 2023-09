"Con Brad Pitt a Misurina" è il brevissimo messaggio che Mauro Corona pubblica su Facebook sotto una sua foto con l'attore americano. Brad Pitt è atterrato lunedì con un volo privato all'aeroporto di Bolzano e sta trascorrendo alcuni giorni di relax tra Merano e le Dolomiti.

Secondo voci non confermate potrebbe essere in zona per preparare un film. Al lago di Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, ha incontrato lo scrittore di Erto.



