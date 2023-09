Il canadese Wiltjer è un giocatore dell'Umana Venezia

Kyle Wiltjer è un giocatore dell'Umana Reyer Venezia di basket. La società veneziana ha annunciato oggi la firma del giocatore.

Americano nativo di Portland, 30enne, 208 centimetri di altezza per 109 chili, Wiltjer ha frequentato la Jesuit High School in Beaverton, in Oregon, per poi vestire le maglie dei Kentucky Wildcats (dal 2011 al 2013, vincendo il titolo Ncaa nel 2012) e Gonzaga Bulldogs (2014-2016) al college. Nella stagioni più recenti, dopo aver giocato nell'Olympiacos Pireo, ha vinto nel 2022 la Champions League con il Lenovo Tenerife con cui ha giocato 36 partite di campionato chiuso come miglior tiratore da tre della Liga Acb: 47,8%.

Nell'ottobre 2022 è andato in Cina con gli Zhejiang Lions con cui ha giocato 48 partite con 16,4 punti, 6 rimbalzi e 3 assist di media. Dal 2015 è nel giro della Nazionale Canadese con cui ha disputato i Mondiali in Cina (16,4 punti a partita) nel 2019.





