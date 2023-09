Migranti: Mirano accoglie gruppo 25 richiedenti asilo

Un gruppo di 25 richiedenti asilo è stato accolto dal Comune di Mirano (Venezia) nelle strutture della ex scuola "Caorliega". Lo rende noto il sindaco, Tiziano Baggio, spiegando che l'amministrazione ha accolto così un invito all'accoglienza giunto dalla Prefettura di Venezia.

"Abbiamo accolto volentieri l'invito del Prefetto - spiega Baggio - considerata la disponibilità nel nostro territorio di una struttura adeguata come quella di Caorliega. Lo facciamo perché pensiamo che Mirano sia e debba rimanere una città accogliente e solidale, ed anche perché è vigente dall'11 aprile la delibera del Consiglio dei Ministri che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di migranti in ingresso in Italai attraverso le rotte del Mediterraneo".

Si tratta di una fase di prima accoglienza nel corso della quale le persone saranno assistite dal personale di una cooperativa indicata dalla Prefettura. Mirano già da anni ospita con successo una struttura del Sistema di accoglienza integrato (Sai) che assiste gli stranieri nel loro percorso di integrazione, e una sede del Centro provinciale di Istruzione per adulti (Cpia) dove le persone, in gran parte straniere, ricevono una formazione e imparano la lingua italiana.



