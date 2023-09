Cicap Fest a Padova, nel nome di Piero Angela

L'ultimo appello di Piero Angela nella sua lettera di addio, a impegnarsi ciascuno al proprio meglio per il nostro Paese, è stato scelto dal Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, come tema per la sesta edizione del proprio festival: "Facciamo la nostra parte", in programma a Padova dal 13 al 15 ottobre.

Non sarà solo un omaggio al fondatore del comitato, nel 1989, ma soprattutto la testimonianza di un lavoro che prosegue in quello spirito, che da oltre trent'anni guida le attività dell'associazione nella divulgazione incentrata sulla mentalità scientifica.

Il Cicap Fest, realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Veneto, con l'Università di Padova, la Provincia, il Comune, la Camera di Commercio e della Commissione europea, è stato ideato da Massimo Polidoro, segretario nazionale del Cicap, e con la direzione scientifica e organizzativa di Frame-Divagazioni Scientifiche. Tre i percorsi di indagine e analisi per riflettere su altrettanti valori cardine per la costruzione di un futuro in cui il progresso scientifico, civile e politico tengano lo stesso passo e procedano in armonia: il valore della responsabilità, il valore della trasparenza e il valore dei fatti.

Tra gli ospiti scienziati, divulgatori, scrittori, filosofi e personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo e della cultura: Paolo Attivissimo, Dario Bressanini, Massimiano Bucchi, Massimo Cirri, Marco Malvaldi, Stefano Nazzi, Luca Parmitano, Telmo Pievani, Pif, Andrea Rinaldo, Federico Taddia, e Antonella Viola.

Per il presidente del Cicap, Sergio Della Sala "l'edizione di quest'anno è particolarmente importante, dal momento che è la prima senza il nostro presidente onorario e fondatore, Piero Angela. Nel corso di questi dodici mesi ci sono stati molti riferimenti a Piero nei media, tanti riconoscimenti e altrettante celebrazioni, compresa la traccia del tema all'esame di maturità. Ma mi preme sottolineare come il nostro compito debba andare oltre, proprio come lui ha suggerito nel suo ultimo messaggio. 'Fare la nostra parte' è tutto fuorché un esercizio di retorica, anzi. Ci si propone di vivere attivamente la società in cui siamo per dire la nostra e cercare, nel nostro piccolo, di contribuire al suo miglioramento".



