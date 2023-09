Vigna '800 di Negrar 'c'è fiducia per vendemmia 2023'

«La vendemmia 2023? Nonostante le varie problematiche legate al clima, sono fiducioso che produrrà vini di buona annata». Gianfranco Elampini della cantina Vigna '800 di Negrar, cuore della Valpolicella Classica, azienda agricola di vini esclusivamente biologici, è nel periodo più importante: la vendemmia. «E' stata un'estate contrastante» prosegue l'imprenditore «ad abbondanti piogge ha fatto seguito un caldo sopra la media, creando difficoltà che abbiamo superato grazie ad interventi tempestivi contro la malattia della peronospera». Vigna '800, che produce vini come Amarone Riserva, Ripasso, Garganega e Corvina in purezza, li commercializza per il 50 per cento sul mercato nazionale, il restante è frutto di esportazioni nei Paesi dell'Unione Europa ed extra. «Saremo presenti a Hosteria Verona dal 14 al 16 ottobre, evento che si svolgerà nelle piazze principali di Verona» conclude GianFranco Elampini «quindi a "Vetrine dell'Amarone" sabato 21 e domenica 22 ottobre a Villa Mosconi Bertani ad Arbizzano di Negrar». Alla cantina è legata la Locanda '800, segnalata sulla guida Michelen dal 2015



