Va dal figlio cui hanno ritirato patente, tolta anche a lui

La polizia stradale gli ha ritirato la patente, perchè guidava con un tasso d'acol nel sangue oltre i limiti, ma quando il giovane è stato raggiunto dal padre che in auto doveva riportarlo a casa le cose sono addirittura peggiorate. Il genitore aveva un tasso acolemico peggiore di quello del figlio: ritirata la patente anche a lui, e padre e figlio sono rimasti appiedati. Il curioso episodio è avvenuto ieri notte, durante i consueti controlli di sicurezza della Polstrada. Sono stati 23 gli automobilisti sottoposti a verifiche per l'accertamento dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti; 7 i documenti di guida ritirati.

E ha destato stupore, appunto, il caso dell'accoppiata padre-figlio sanzionati per lo stesso motivo. Il giovane, un trentenne, aveva un tasso d'acol di 0.62, il padre quasi il doppio, 1.10, quasi il doppio.



