Auto in fossato nel padovano, conducente morto

Un automobilista di 45 anni, di Vigonza (Padova), è morto la scorsa notte, poco prima delle ore 1:15, dopo che la sua vettura è finita in un fossato contro un terrapieno dell'ingresso di un'abitazione, a Villanova di Camposampiero (Padova).

I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente, preso in cura dal personale sanitario del Suem 118.

Nonostante i soccorsi, tuttavia il medico ha dovuto dichiarare al morte dell'uomo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3:00.



