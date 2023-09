Lite in strada, guida con una donna sul cofano dell'auto

Litigano in seguito ad un urto tra le due auto e una delle due conducenti sale in auto rifiutandosi di firmare la constatazione amichevole. A quel punto l'altra donna, inferocita, si aggrappa letteralmente al cofano dell'auto, incurante del pericolo.







La conducente non accenna a fermarsi e, anzi, procede senza preoccuparsi dell'incolumità della donna sul cofano. La scena, da piazzale Stanga a Padova, è stata ripresa dall'alto e, successivamente, dalla stessa donna che, mentre riprendeva con il telefonino ciò che accadeva, restava attaccata al mezzo in movimento.



Il video in rete è diventato virale, scatenando rabbia nei confronti della conducente del mezzo che, oltre a non essersi fermata per terminare la constatazione amichevole, ha continuato a proseguire con l'auto mentre l'altra donna si trovava sul cofano.



L'episodio risale allo scorso 6 settembre e, secondo quanto riportano le forze dell'ordine, all'atto di scambiarsi le generalità, la conducente della Giulietta si sarebbe rifiutata di fornire i propri dati e, sostenendo di avere fretta, avrebbe innestato la marcia per partire. Il prosieguo del video, girato dalla stessa donna aggrappata al cofano, mostra anche l'arrivo dell'auto ad un distributore: una volta fermatesi, il gestore si è rivolto alle due donne sbalordito, in particolare alla conducente dell'auto che, nel video, a finestrino abbassato chiede al gestore: "Posso andare a lavorare? Non mi lascia andare in ufficio". Nel contempo, l'altra donna risponde: "Firma l'assicurazione, devo andare anche io al lavoro". La donna trasportata sul cofano ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Sul caso sta indagando la Polizia.

