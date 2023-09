Cancro,Iov si conferma 3/o Istituto oncologico d'Italia

L'Istituto Oncologico Veneto Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) cresce, e la sua "statura" viene sempre più riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Si conferma essere tra i migliori centri per la diagnosi, la cura e la ricerca sul cancro, posizionandosi al 3/o posto tra gli Irccs pubblici oncologici monotematici in Italia, assestandosi al 13/o posto in Italia considerando le strutture pubbliche e private totalmente o con settori dedicati alla lotta alle neoplasie, configurandosi al 127/o posto su scala mondiale come centro dedicato alla diagnosi e alla cura del cancro. Così ha decretato il ranking stilato da "Newsweek", la rivista che annualmente "mette in fila" i migliori ospedali specializzati del mondo, in collaborazione con la società di ricerca globale Statista.



