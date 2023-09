Progetto di ricerca per preservare il Permafrost sulle Dolomiti

Raffreddare il terreno su cui poggia la stazione di monte della seggiovia delle Tofane, reso fragile dall'aumento delle temperature, e garantirne la tenuta.

A Cortina d'Ampezzo, nella stazione di monte della seggiovia Pian Ra Valles - Ra Valles - Bus Tofana, si è svolta la presentazione di "Rescue Permafrost". Il progetto, concepito in collaborazione con esperti della progettazione sostenibile, tra i quali il team di ricerca in Fisica tecnica ambientale di Unibz, mira a prevenire il dannoso scioglimento del permafrost, un fenomeno sempre più evidente a causa dei cambiamenti climatici globali.

La Libera Università di Bolzano ha effettuato l'analisi preliminare dinamica dell'impatto del sistema geotermico sulla temperatura del suolo. La stazione di monte è stata scelta come luogo di sperimentazione per dimostrare l'efficacia di questa soluzione, offrendo un esempio concreto di come l'innovazione tecnologica possa contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sul permafrost nelle zone alpine.

L'innovazione principale di questo progetto è la capacità di prevenire o rallentare il processo di scioglimento del permafrost, causato dalla diffusione del calore proveniente dalle masse circostanti. L'obiettivo è raggiunto attraverso l'implementazione di un ciclo frigorifero avanzato, in grado di trasferire il calore dalle zone più fredde a quelle più calde.

La macchina frigorifera installata utilizza l'energia meccanica per facilitare lo scambio di calore tra il permafrost, la sorgente fredda, da cui viene estratto il calore raffreddandolo ulteriormente, e l'ambiente esterno, la sorgente calda, a cui viene ceduto il calore. Il sistema è alimentato da un impianto geotermico combinato con una pompa di calore, che è alimentata elettricamente da un gruppo di pannelli fotovoltaici installati sulla copertura della stazione di Ra Valles. L'intero processo è alimentato principalmente da fonti di energia rinnovabile, riducendo in modo significativo le emissioni di CO2. Questo approccio rende "Rescue Permafrost" non solo altamente innovativo ma anche ecologicamente sostenibile e "green".



