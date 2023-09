Individuato il corpo del pescatore annegato nel fiume Po

È stato avvistato da alcuni pescatori stamattina intorno alle 6 nelle acque del Po il corpo privo di vita del pescatore 50enne di cui si erano perse le tracce due giorni fa. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco presenti presso l'unità di comando locale, che hanno imbarcato il corpo dell'uomo su un barchino per poi portarlo a riva. Il ritrovamento nei pressi di una cavana tre km a valle, dal punto di presunta scomparsa tra Po di Pila e Ca' Zuliani, in provincia di Rovigo.

Le ricerche del pescatore da parte dei vigili del fuoco erano iniziate martedì scorso, poco dopo mezzogiorno, dopo l'allarme dato per il ritrovamento di un barchino alla deriva senza nessuno a bordo. Sul posto la polizia e il medico legale che ne ha accertato il decesso.



