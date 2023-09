Nudo si tuffa in un canale di Venezia, giovane multato

Ennesimo episodio di oltraggio al decoro di Venezia, ieri, quando un giovane cittadino della Repubblica Ceca, dopo essersi completamente spogliato, si è tuffato nel Canale della Scomenzera, a poca distanza dal terminal di Piazzale Roma, vicino all'approdo della Polizia di Frontiera.

Alcuni passanti che avevano assistito alla scena, hanno allertato le forze dell'ordine, e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Frontiera che, dopo aver invitato il ragazzo a rivestirsi, lo hanno condotto in Questura per gli accertamenti di rito.

Il giovane è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza; nei suoi confronti, inoltre, il questore Gaetano Bonaccorso ha emesso un "Daspo urbano", che gli impone l'obbligo di lasciare il territorio comunale.



