Tram di Padova, al via campagna informazione sulla linea Sir3

Prende il via la campagna di comunicazione istituzionale che accompagnerà i lavori della linea tramviaria "Sir3 di Padova, che collegherà la stazione ferroviaria con il quartiere di Voltabarozzo.

Il messaggio centrale è "la linea che unisce" e racconta l'impatto che il Sir3 e il sistema di trasporto "Smart" avranno sulla vita della città euganea, rendendo più vicina ogni destinazione. Differenti i canali utilizzati, dalle affissioni a un volantino informativo, che nei prossimi giorni sarà distribuito alla cittadinanza, a contenuti digital di informazione, approfondimento e di servizio diffusi dai canali social @TramPadova.

Per l'assessore comunale alla mobilità Andrea Ragona "nel messaggio del tram come 'linea che unisce' leggo non solo l'idea di un trasporto pubblico che rende più efficienti tutti i nostri spostamenti, ma anche l'idea di un'idea di una Padova unita per raggiungere l'obiettivo di una città più sostenibile, efficiente, che guarda al futuro e mette al centro le persone.

Con questa nuova fase ci siamo posti l'obiettivo di informare i cittadini passo passo sull'evoluzione dell'opera complessiva.

Comunicare in maniera puntuale cantieri e fasi progettuali, ma anche cercare di entrare nei dettagli dell'opera e del suo significato".

"Un lavoro che parte da lontano - commenta l'ad di Aps Holding, Riccardo Bentsik - ma che solo da poco è entrato nel vivo delle operazioni. Quando si realizza un'infrastruttura del genere, che per forza di cose causerà qualche disagio in vista di un importante beneficio collettivo, è fondamentale informare i cittadini passo dopo passo. Nei prossimi anni intendiamo lavorare con questo obiettivo, nella massima trasparenza: un obbligo cui non ci si può sottrarre quando si tratta delle grandi trasformazioni che interessano la nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA