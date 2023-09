Ragazzino annega in lago Garda, due coetanei si salvano

Un ragazzino straniero dell'apparente età di 10 anni è morto annegato a Peschiera del Garda (Verona) dopo essersi tuffato nel lago dal ponte San Giovanni con altri due amici che invece sono riusciti a trarsi in salvo. Il corpo del ragazzino è stato recuperato dai vigili del fuoco, accorsi con i sommozzatori di Venezia e con i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimarlo: era rimasto troppo tempo esanime in acqua e non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni raccolte, i ragazzini si sono tuffati dal ponte, in una zona nella quale è vietata la balneazione, proprio dove durante l'estate la Polizia locale ha rilevato molte infrazioni al divieto, comminando numerose multe, in particolare nei confronti di giovani arrivati a Peschiera dai comuni vicini. Si sarebbe trattata di una tragica bravata, dal ponte più vicino all'area del porto, ma la vittima - forse non esperto nuotatore -, non è più riuscita a risalire a riva. In quel punto l'acqua è profonda circa due metri e mezzo. Gli altri due, invece, si sono portati in salvo, ma ora sono sotto choc per la sorte del loro amico. Indaga la squadra nautica della Polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA