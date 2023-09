A Verona con il Tocatì tornano i giochi in strada

All'insegna di 'giocare, giocare, giocare' torna a Verona, dal 14 al 17 settembre, in piazze e vie cittadine, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada: il Tocatì. La manifestazione è organizzata dall'Associazione giochi antichi in collaborazione con il Comune.

La 21/a edizione sigilla l'entrata di Tocatì nel "Registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" dell'Unesco, ufficialmente avvenuta in Marocco il primo dicembre 2022, durante il 17/o Comitato intergovernativo della Convenzione del 2003, di fronte a 2.000 delegati provenienti da 180 Stati.

"Il Tocatì - dice il sindaco di Verona Damiano Tommasi - fa parte della storia della città, ma con uno scopo in più, quello di superare la barriera intergenerazionale, in un momento in cui il dialogo e l'ascolto tra generazioni sono sempre più complicati. Il Tocatì è la dimostrazione di come spesso le cose belle nascano oltre le amministrazioni e i colori politici, perché si basano sulle persone che vivono la città, sui nostri legami affettivi, sulle nostre tradizioni e su quello che di più prezioso abbiamo, che è sempre immateriale".



