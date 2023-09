Corteo dei gondolieri in Canal Grande Venezia

Per ricordare il 22/o anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001, l'Associazione Gondolieri e la Remiera Francescana di Castello hanno organizzato un corteo acqueo sul Canal Grande, a Venezia.

Le imbarcazioni a remi sono partite dalla Pescheria di Rialto e hanno percorso il Canal Grande in direzione Punta della Dogana fino al Bacino di San Marco. Presente anche un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco.

Un "alzaremi" si è svolto davanti a Ca' Farsetti, sede del Municipio di Venezia. Un secondo è stato fatto in Bacino San Marco.

"Oggi ricordiamo una tragedia che ha sconvolto il mondo.

Doverosamente, come ogni anno - ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano - ricordiamo le vittime, le loro famiglie e quanti hanno perso la vita per salvare altre vite. Ringraziamo i gondolieri che, con grandissima sensibilità, ogni anno compiono questo atto così significativo. Venezia non dimentica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA