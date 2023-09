Polizia arresta baby rapinatore, minacce e violenze alle vittime

Gli agenti della squadra mobile di Padova hanno arrestato, su ordine di custodia emesso dal Tribunale dei minorenni di Venezia, un ragazzo di 15 anni già denunciato per almeno due rapine, una aggravata, compiute nei confronti di due coetanei (un 16enne e un 15enne). Nel primo caso, un'aggressione per rapina in piazzale della stazione a Padova, uno studente 16enne era stato minacciato dall'indagato e da un complice con un coltellino; al rifiuto del giovane a consegnare loro il borsellino, lo avevano schiafeggiato e colpito con un una potente ginocchiata al basso ventre, che era costata alla vittima il ricoverto in ospedale.

In precedenza il giudice minorile aveva disposto il collocamento del 15enne in una conunità a Trieste, da dove però si era allontanato più volte. I poliziotti, questa volta con una ordinanza di custodia cautelare da eseguire, lo hanno rintracciato mentre circolava liberamente a Padova, in piazzale Santa Croce. Il ragazzo è stato portato nel carcere minorile di Treviso.



