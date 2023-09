Alla Mostra di Venezia +17% ingressi e +14% rispetto al 2022

Tutto nel segno più. L'ottantesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si è chiusa ieri conferma il trend positivo, come più volte ribadito dal direttore artistico Alberto Barbera e dal presidente della Biennale, Roberto Cicutto, nella conferenza stampa finale di bilancio.

Presenze aumentate +17% rispetto al 2022, +14% di biglietti venduti sull'anno scorso. Bene anche gli accrediti effettivamente ritirati: 13.023 (erano 11.976 nel 2022, +9%).

Infine, le prenotazioni della sezione Venice Immersive all'Isola del Lazzaretto Vecchio sono state 11.232 (erano 9.674 nel 2022, +16%).

Una curiosità: la disponibilità dei posti in sala è di 6.350, divisi tra Sala Grande (1032), Sala Pasinetti (119), Sala Zorzi (48); per la Sala Darsena i posti sono invece 1.401; nel Palazzo del Casinò la Sala Perla ospita 595 posti, la Sala Casinò 340 e Sala Volpi, 147. Infine, la Sala Giardino (568 posti), il PalaBiennale (1760) e la Sala Corinto (340).



