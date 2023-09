Rave party sul fiume Brenta nel Vicentino, bloccato

Era tutto pronto in riva al fiume Brenta, nel comune di Cartigliano (Vicenza), nel circondario di Bassano del Grappa, per un rave party non autorizzato, con la presenza di alcune centinaia di giovani, provenienti anche da altre province, ma l'intervento delle forze dell'ordine ha bloccato tutto. Il blitz congiunto da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza è avvenuto all'alba di oggi all'interno di un'ex cava di ghiaia, ora dismessa. Identificate una trentina di persone che avevano organizzato una grigliata per poi preparare tutto il resto, compreso gli impianti musicali, per il rave party previsto per la tarda serata di oggi sino a domenica mattina. L'intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione, da parte di un escursionista, della presenza sul posto di alcune casse acustiche, sembra portate con un furgone, ma poi la conferma dell'evento sarebbe arrivata anche attraverso i social che erano serviti come veicolo promozionale. Non è escluso che gli organizzatori del rave party possano essere ora denunciati.



