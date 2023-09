Peter Sarsgaard, difendiamo il nostro essere umani dall'IA

Appena ricevuta la Coppa Volpi per la sua interpretazione in Memory di Michel Franco, Peter Sarsgaard porta sul palco della Mostra del cinema di Venezia i temi dello sciopero a Hollywood: "Come sapete gli attori sono in sciopero. Il tema di uno stipendio equo è importante, ma la questione dell'intelligenza artificiale è centrale, deve essere una nostra priorità. Sicuramente un attore è una persona e un autore è una persona, su questo dovremmo essere tutti d'accordo, ma invece sembra che non lo siamo, ed è terrificante. Il lavoro che facciamo ha a che fare con la connessione: senza, questa esperienza sacra di essere umani sarebbe consegnata alle macchine e ai miliardari che le posseggono. Se perdiamo questa battaglia la nostra industria sarà la prima tra le tante a cadere e la disconnessione preparerà la strada delle atrocità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA