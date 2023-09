Lanthimos, 'il Leone è per Emma Stone'

Yorgos Lanthimos, il Leone d'oro di Venezia 80 con Povere Creature!, è felice ma triste: "comprendo la causa perché non sia qui - lo sciopero ad Hollywood ndr - ma è davvero un peccato non festeggiare con lei, lo faremo quando tutto sarà risolto. Gli attori sono tutti straordinari ma Emma Stone è speciale: sin dall'inizio è salita a bordo del film convinta del progetto, ha partecipato a tutto dalla prima stesura della sceneggiatura, ed è stata lei a influenzare come costruire il mondo del film e come ritrarre il suo personaggio di Bella". Da stasera verso l'Oscar? "In termini di premi non so cosa rende un film candidabile o meno, ma li prenderò tutti" dice.

E certo i riconoscimenti aiutano i film: Peter Sarsgaard, Coppa Volpi, spiega: "Memory di Michel Franco è un film che parla sospirando ma ha tanta umanità e credo che il pubblico nel mondo se ne accorgerà proprio perché ha appena ricevuto un premio". Dice la polacca Agnieszka Holland: "I premi servono a dare visibilità al tuo lavoro. È paradossale essere qui con un film come il mio Green Border in un festival che utilizza star e red carpet celebrando il cinema, ma più attenzione si da all'argomento, meglio sarà. Non cambieremo il mondo con uno o due film, ma un film se è onesto arriva al cuore delle persone e quello che mi aspetto da Venezia è che l'Europa si svegli e credo sia l'ultima chance per svegliarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA