Cailee Spaeny Coppa Volpi per Priscilla

Cailee Spaeny, protagonista di Priscilla di Sofia Coppola, è la vincitrice della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia 2023. 25 anni, nata nel Missouri, porta sullo schermo la storia di Priscilla Beaulieu dal fidanzamento da adolescente con Elvis Presley (Jacob Elordi) alla separazione. Il film, coproduzione italo-americana, prodotto The Apartment e American Zoetrope dei Coppola, uscirà con Vision ed è l'adattamento cinematografico delle memorie Elvis and Me scritte dalla vedova Presley.



