A Venezia posti per turisti superano i residenti

A Venezia a settembre il numero dei posti letto per turisti supera quello dei residenti: 49.693 a 49.304. Ne danno notizia le associazioni Ocio e Venessia.com, sulla base dei dati dell'anagrafe del Comune. Un dato visibile dai due 'contatori' posti sulla vetrina della libreria Marco Polo Usata, in Campo Santa Margherita (per i posti turistici) e in quella della farmacia Morelli (residenti).

Da aprile a oggi il contatore dei posti letto ha registrato un +1.097 e quello dei residenti -61. Dal 1997 al 2022 il centro storico con Murano e Burano ha perso in media 2,4 residenti al giorno a fronte di una crescita di 4,8 posti letto.



