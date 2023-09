Tamponamento in A4, ferite tre persone

Un tamponamento tra un'auto e un furgone è avvenuto lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Redipuglia e Lisert, in direzione Trieste, coinvolgendo quattro persone tre delle quali sono state soccorse dal personale medico infermieristico e trasportate all'ospedale, in condizioni classificate come "codice giallo per dinamica".

Gli operatori della Polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica dell' incidente, sul posto è accorso anche personale dell'autostrada, sotto il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanze da Gorizia e da Monfalcone e una automedica attivando nel contempo i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA