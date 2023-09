Soundtrack Stars per la migliore colonna sonora a Io, Capitano

Va a Io capitano di Matteo Garrone il Soundtrack Stars Award 2023 per la miglior colonna sonora tra i film della selezione ufficiale di Venezia 80. Lo ha deciso la Giuria del Premio che oggi ha premiato il compositore Andrea Farri, autore delle musiche del film (edite da Sony Music Publishing) nelle sale con 01 Distribution e prodotto da Archimede con Rai Cinema e Tarantula, Pathé e Logical Content Ventures. "Un viaggio - si legge nella motivazione - che accende il film di emozioni e sentimento accompagnando il 'colore' di un racconto che attraversa le sonorità etniche delle percussioni senegalesi come le note struggenti che evocano i ricordi della terra lontana. Una ricerca musicale che recupera la tradizione ma dà al sogno e all'avventura dei due giovani protagonisti anche il ritmo del rap." E una menzione speciale della giuria va a The Killer di David Fincher per le musiche curate da Trent Reznor ed Atticus Ross.

Va a Levante, invece, il premio dell'anno per aver curato per la prima volta la colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati con il brano Leggera, scritto dalla cantautrice e prodotto da Daniel Bestonzo e Antonio Filippelli.

Ai Subsonica, invece, è stato consegnato il premio speciale Soundtrack Stars Award per la musica di Adagio di Stefano Sollima.

E' in occasione dell'11esima edizione del premio che si apre un nuovo capitolo dedicato alle colonne sonore e agli autori della musica per il cinema: Soundtrack Stars OFF, ideato e prodotto da Free Event con il coordinamento artistico della Presidente dei Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli. Due giorni di incontri - che si terranno a Maggio 2024 a Faenza (Ravenna), sede operativa della casa di produzione nonché uno dei comuni più colpiti dall'alluvione in Romagna.

La Giuria del Soundtrack Stars è composta da Laura Delli Colli (Presidente SNGCI) e dai giornalisti Fulvia Caprara (La Stampa), Carola Carulli (Tg2), Giuseppe Fantasia (Il Foglio), Alessandra Magliaro (Ansa), Miriam Mauti (GR Rai), Flavio Natalia (Ciak), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Rivista del Cinematografo, Cinematografo.it), Paolo Sommaruga (Tg1), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (La Repubblica).



