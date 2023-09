Lavoro: imprese prevedono 52mila assunzioni a settembre

In Veneto le imprese prevedono nel mese di settembre 52mila assunzioni (+1,2%). ma il 54,4% delle richieste è destinato a restare scoperto. "Solo una formazione più aderente al mondo del lavoro può garantire il futuro dei giovani e la competitività del sistema produttivo" afferma Francesco Nalin, consigliere delegato di Confindustria Veneto Est che, alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico, rileva l'aumento della difficoltà delle imprese a reperire profili idonei da assumere (20 punti in più rispetto al pre Covid). In questottica l''organizzazione datoriale guarda con attenzione alla riforma della "filiera tecnico-professionale" allo studio del Governo per un sistema formativo più vicino alla domanda di nuove competenze Per l'intero trimestre settembre-novembre 2023 le assunzioni previste sfiorano 138mila, in aumento dello 0,8% (1.080 in più) rispetto all'analogo periodo 2022. Continua però a crescere la difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese: su 52mila assunzioni previste dopo la pausa estiva, ben 28.260 sono considerate dagli stessi imprenditori "difficili" da realizzare; un 54,4%: di "mismatch" (scostamento) che ormai riguarda più di un'assunzione su due, in aumento di sei punti percentuali rispetto a dodici mesi fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA