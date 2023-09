I 100 punti di Decanter a Fieramonte, Amarone riserva Allegrini

Fieramonte 2016, Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg, si aggiudica per il secondo anno consecutivo i 100 punti da parte di Decanter, il magazine inglese conosciuto a livello globale come autorevole fonte per la critica enologica. Già nel 2022 Fieramonte è stato il primo Amarone ad aver ottenuto l'importante punteggio. L'Amarone Riserva di Allegrini, anche grazie a questo riconoscimento, assume una rilevanza particolare a livello di pregio commerciale ne La Place de Bordeaux, uno dei più antichi mercati di vino al mondo a disposizione dei migliori professionisti del settore. La cantina veronese infatti è presente nel network dal settembre 2022 con due dei suoi vini: La Poja e Fieramonte. Nelle note degustative Georgina Hindle - editor di Decanter Premium - descrive così il vino: "Un naso pieno, con un sentore floreale, di frutti rossi e bacche secche. Al palato Fieramonte 2016 si presenta morbido e avvolgente, con una struttura carnosa e intensa, note di frutta e una meravigliosa freschezza di menta. Chiudono la degustazione accenni di fragranza d'incenso e note di spezie legnose ed esotiche, con un finale gessoso e una salinità di fondo. Puro, preciso, ben definito, succoso, assolutamente invitante…".

"I 100 punti assegnati da un'autorità così significativa come Decanter - commenta la famiglia Allegrini - ci rendono fieri e sono motivo di profondo orgoglio per tutta la Valpolicella.

L'augurio è quello di poter sempre garantire vini eccellenti in grado di rappresentare al meglio l'Italia a livello internazionale". Si aggiungono al palmares di Allegrini anche i 98 punti assegnati a La Poja, l'elegante corvina in purezza frutto dell'intuito di Giovanni Allegrini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA