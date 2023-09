Emigrare a 15 anni, nel corto prodotto da Guadagnino

Dopo i due adolescenti senegalesi di Io capitano, il film di Matteo Garrone in gara alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, arriva nella sezione Orizzonti, un'altra storia di emigrazione adolescenziale dall'Africa ma al femminile. E' quella vera, raccontata in animazione da Margherita Giusti in The Meatseller, il corto documentario prodotto da Luca Guadagnino.

Seguiamo il racconto in prima persona di Selinna Ajamikoko 15enne nigeriana,che per realizzare il sogno di diventare macellaia come sua madre, venditrice di carne al mercato, decide di partire per l'Italia. Un viaggio durissimo, fino all'arrivo in Libia, dove resta imprigionata un anno, nel quale le violenze e le atrocità subite sono rese attraverso la trasfigurazione dei migranti in animali sacrificali. Arrivata in Italia, a Napoli Selinna viene accolta dalla casa famiglia Casa del Sole, dove trova in Giovanna una seconda mamma che l'aiuta ad affrontare il suo trauma. "Quando le persone mi chiedono di raccontare il mio passato è molto difficile - spiega Selinna nel corto -. Io voglio solo imparare ad andare avanti, così che possa essere libera da questo corpo". La difficoltà maggiore "di un documentario animato è quella di non superare mai il racconto tramite l'estetica. La forza della voce di Selinna è testimone principale di un'esperienza condivisa ogni giorno da molte donne - ha spiegato Margherita Giusti, classe 1991, diplomata nel 2020 al Centro Sperimentale di Cinematografia a Torino -. Ma allo stesso tempo è unica e ci porta in un viaggio di carne, di sangue e di sogni, alla ricerca di una propria identità". Per Luca Guadagnino "è fantastico quando sei coinvolto nel processo di un arco narrativo, non perché ti è stato detto come pensare ma perché ti è stata data la possibilità di sentire… Questo film è questo" ha detto il regista a Deadline parlando del corto. Il regista è sempre "stato molto affascinato dal mondo dell'animazione e un giorno spero di poter realizzare un film così tutto mio, ma per ora sono molto felice di ricoprire il ruolo di produttore e l'ho già detto a Margherita, ora dovremmo pensare al suo primo lungometraggio".



