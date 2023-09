Commissione femminicidi porta dramma donne sul red carpet

Il dramma dei femminicidi arriva sul red carpet a Venezia, con la presenza della Commissione bicamerale d'inchiesta per il contrasto degli omicidi e della violenza di genere. Stasera la presidente Martina Semenzato, con le sen. D'Elia, Leonardo, Valente, e le deputate Zanella e Ravetto sflleranno sul red carpet con le donne dell'associazione 'Dire'. "Una sfilata in abbigliamento rigoroso - spiega Smenzato - Siamo donne di contenuto, non di lustrini. La cultura del rispetto va nteriorizzata in famiglia e a scuola. Il femminicidio riguarda non le donne, ma gli uomini, e quei meccanismi tossici che li portano a considerano la donna oggetto". Le rappresentanti della Commissione sfileranno sul tappeto rosso della Mostra del Lido verso le 21, indosssando t-shirt bianche e scarpe rosse senza tacco, realizzate dalla stilista Antonia Sautter".



