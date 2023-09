Chastain, 'io star di Hollywood nata in un paese sbagliato'

"Sono una star di Hollywood nata nel Paese sbagliato, la mia attrice cult non a caso è Isabelle Huppert": così oggi la bellissima Jessica Chastain (lo schermo non le rende giustizia) vestita di nero, al Lido dove è la protagonista di Memory di Michel Franco in concorso a Venezia.

È qui a promuovere il film, ci tiene a dire con un certo nervosismo, nonostante lo sciopero degli attori, grazie all'autorizzazione della Sagt, perché "si tratta di un film indipendente, fuori dai circuiti, che dopo l'avvento dello streaming potrebbe essere il futuro del cinema".

In Memory Chastain, 46 anni, di Sacramento, interpreta Sylvia un'assistente sociale con una vita semplice, del tutto normale e organizzata tra figlia, lavoro e riunioni degli alcolisti anonimi. Tutto va in pezzi quando entra in scena Saul (Peter Sarsgaard), un uomo instabile che la segue fino a casa ed entrerà lentamente nella sua vita, facendo anche riemergere un terribile passato.



