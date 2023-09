Aeroporti: 65 voli cancellati a Venezia causa sciopero

Sono stati 65, tra arrivi e partenze, i voli cancellati dal tabellone dell'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia a causa dello sciopero nazionale del personale di terra proclamato dai sindacati di base. Su 134 voli in partenza previsti, ne sono stati cancellati 36; stessa sorte per 29 dei 137 in arrivo.

Durante la fermata, i lavoratori delle attività di terra hanno dato vita ad una manifestazione all'esterno dello scalo, che ha causato qualche problema alla viabilità. Situazione rimasta invece sempre tranquilla nell'aerostazione.



