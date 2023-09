Torna alla Fenice la Traviata, con il soprano Rosa Feola

Con undici recite, dal 10 settembre al 13 ottobre torna in scena al Teatro La Fenice di Venezia la Traviata di Giuseppe Verdi, con il debutto nel ruolo di Violetta di Rosa Feola, celebrato soprano che è già a Venezia per le prove, in concomitanza con la presentazione alla Mostra del cinema del film 'Maestro' di Bradley Cooper, che la vede nel cast.

Assieme a lei il tenore Piero Pretti interpreterà Alfredo, mentre il baritono Gabriele Viviani sarà Giorgio Germont. Sotto la direzione di Stefano Ranzani, il capolavoro verdiano andrà in scena nella mise-en-scène di Robert Carsen, per la regia di Patrick Kinmonth per scene e costumi. Con numerose riprese dal debutto nel 2004 a oggi, lo spettacolo continua a essere molto richiesto dal pubblico e oggetto di continua attenzione da parte dei media. L'allestimento è stato selezionato dal prestigioso sito francese Culturetrip.com tra i migliori dieci spettacoli d'opera al mondo, quale produzione d'eccellenza della stagione 2015-2016.

Nell'alternanza di un doppio cast, lo spettacolo vedrà il ritorno a Venezia di un'altra interprete di Violetta, Claudia Pavone, affiancata dal tenore Giulio Pelligra come Alfredo e dal baritono Luca Grassi come Giorgio Germont. Completano la compagnia di canto Valeria Girardello (Flora Bervoix), Valentina Corò (Annina), Cristiano Olivieri (Gastone), Armando Gabba (barone Douphol), Mattia Denti (dottor Grenvil) e Matteo Ferrara (marchese d'Obigny). Maestro del Coro Claudio Marino Moretti.

La Traviata sarà proposta nella versione definitiva del 1854, con sopratitoli in italiano e in inglese.



