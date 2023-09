Operazione antidroga, 8 arresti a Padova

Otto tra albanesi e tunisini sono stati arretati dalla Guardia di Finanza di Padova nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia che ha portato anche al sequestro di 10 chili tra cocaina ed eroina. Nell'operazione sono state indagate 30 persone e sequestrati 30 mila euro in contanti.

L'indagine, partita dalla scoperta di un traffico di droga nella città euganea, si è sviluppata anche con pedinamenti di tunisini dediti allo spaccio di droga fino ad arrivare ai fornitori sparsi tra Milano, Padova, Selvazzano Dentro e Vicenza. I finanzieri sono così riusciti a scoprire che a gestire il traffico dello stupefacente era svolto da due distinti gruppi, uno di albanesi e l'altro di italiani che facevano riferimento ad un sodalizio criminale del paese delle Aquile stanziato tra Milano e Varese che era in grado di fornire ingenti quantitativi di cocaina ed eroina ai propri connazionali in Veneto e alle varie cellule dislocate nel nord Italia. La droga veniva trasportata con auto dotate di doppi fondi.



