Con i Nastri d'argento nuova tappa per le donne nel cinema

Trenta donne di cinema insieme per una serata simbolicamente rosa shocking per promuovere il talento femminile: sotto le sigle dei Nastri d'Argento e di BTTL - Breaking Through The Lens su una prestigiosa terrazza veneziana si è svolto un incontro organizzato da Pinko. Una nuova tappa nell'ambito di un progetto che promuoverà anche nel cinema italiano, in particolare con il Premio dei Giornalisti Cinematografici, la creatività di giovani registe e sceneggiatrici già al centro di un'iniziativa lanciata da Berlino e Cannes nei principali festival europei. Un fil rouge che dalla Croisette a Venezia, dopo l'appuntamento di Taormina, sempre in collaborazione con Pinko, apre verso il 2024 un nuovo capitolo nello scouting di una nuova generazione nell'incontro con un Premio da oltre 75 anni molto amato dal cinema come i Nastri d'Argento.



