Terza corsia A4, riprendono i lavori dopo l'esodo estivo

Terminati l'esodo e il controesodo estivo, riprendono a pieno ritmo i lavori per la costruzione della terza corsia dell'autostrada A4. Tagliato il "traguardo" dei primi cinque chilometri sulla Alvisopoli - Portogruaro, restano da completare i restanti 3,5 chilometri, i più complicati, in quanto la quota altimetrica di differenza tra il vecchio tracciato e il nuovo supera in alcuni punti anche i quattro metri (differenza necessaria per assicurare i franchi idraulici o stradali sui corsi d'acqua e le strade scavalcate previsti dalle attuali normative).

Inoltre si sta lavorando per il completamento degli impalcati di 8 delle complessive 24 opere dell'intero cantiere: ponte sul Versiola; sottopasso di via Portovecchio; ponte sul Lemene; sottopasso di via Ponte di Covra; sottopasso di via Bertaldo; sottopasso ferroviario della linea Casarsa - Portogruaro; sottovia di via Colombara; sottopasso della strada provinciale 463.

Proprio il sottopasso della strada provinciale 463 sarà oggetto del prossimo intervento in programma nella notte tra venerdì 8 settembre e sabato 9, quando verranno varate cinque travi del manufatto lunghe 27 metri e dal peso di 60 tonnellate l'una, con l'impiego di due gru, una da 400 tonnellate e una da 500 tonnellate. Per il trasporto sarà necessario il passaggio di cinque convogli lunghi 33 metri l'uno in autostrada. Per questo motivo, tra le ore 20,00 e le ore 22,00 di venerdì verrà chiusa la rampa di collegamento tra la A28 e la A4 in direzione Trieste. Pertanto, chi, provenendo da Conegliano sulla A28 è diretto a Trieste, dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro e utilizzare gli itinerari alternativi segnalati dalle frecce gialle con possibilità di immettersi sulla A4 al casello di Latisana. Nessun problema per chi proviene dalla A28 ed è diretto a Venezia e per chi percorre la A4 in entrambe le direttrici. Da lunedì 11, invece, inizieranno i lavori di spostamento definitivo e successiva manutenzione, stuccatura e verniciatura delle barriere di sicurezza in spartitraffico dei cinque chilometri di terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro.

Un'identica operazione era stata effettuata anche negli altri lotti e sublotti già completati e comporterà nei prossimi giorni la chiusura alternativamente di una delle tre corsie.



