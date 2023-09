Alpinista precipita e muore sul Lagazuoi

Un'alpinista tedesca di 52 anni è morta sul Lagazuoi, zono di passo Falzreg sopra Cortina d'Ampezzo, mentre scendeva alla base della parete dopo averla scalata.

A dare l'allarme due compagni di cordata che con lei avevano fatto la via 'Giordano' sul Trapezio del Lagazuoi.

Sul posto è giunto l'elicottero del Suem 118 con i soccorritori che hanno potuto solo constatare la morte della 52enne. La salma è stata recuperata con un verricello di 50 metri, per essere portata fino al Passo Valparola, dove attendeva il Soccorso alpino della Guardia di finanza. Anche gli altri due alpinisti sono stati trasportati a valle Secondo una prima ricostruzione la donna stava percorrendo una cengia esposta durante il rientro, quando ha perso l'equilibrio cadendo di lato per una settantina di metri e fermandosi su un terrazzino roccioso sottostante.



