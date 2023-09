Va a Levante il premio dell'anno Soundtrack Stars Award 2023 per aver curato per la prima volta la colonna sonora del film Romantiche di Pilar Fogliati con il brano Leggera, interamente scritto dalla cantautrice e prodotto da Daniel Bestonzo e Antonio Filippelli. È in occasione dell'11esima edizione del Soundtrack Stars Award, domani 8 settembre all'Italian Pavilion nell'ambito di Venezia 80, che si terrà la cerimonia di premiazione finale che decreterà, attraverso la Giuria del Premio, il vincitore del Soundtrack Stars Award 2023 per la migliore colonna sonora tra i film in Concorso. Ai Subsonica, invece, il premio speciale Soundtrack Stars Award per la musica di Adagio di Stefano Sollima (Venezia 80 Concorso). Ideato e prodotto interamente da Free Event, gruppo da anni protagonista nel settore musicale, Soundtrack Stars Award, che ha festeggiato lo scorso anno il suo decennale, è il Premio collaterale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, promosso con i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), che valorizza la musica nel cinema da autentica protagonista tra gli interpreti del set.

La Giuria del Soundtrack Stars Award 2023 è composta da Laura Delli Colli (Presidente SNGCI) e dai giornalisti Fulvia Caprara (La Stampa), Carola Carulli (Tg2), Giuseppe Fantasia (Il Foglio), Alessandra Magliaro (Ansa), Miriam Mauti (GR Rai), Flavio Natalia (Ciak), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Rivista del Cinematografo, Cinematografo.it), Paolo Sommaruga (Tg1), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (La Repubblica). E si apre un nuovo capitolo dedicato alle colonne sonore e agli autori della musica per il cinema: Soundtrack Stars Off, ideato e prodotto da Free Event con il coordinamento artistico della Presidente dei Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli. Due giorni di incontri che si terranno a maggio 2024 a Faenza (Ravenna).



