Sicurezza lavoro, Ance, in molti 'saltano' corsi formazione

L'Ance di Padova lancia l'allarme sul fenomeno dei lavoratori nel settore edile che si presentano come candidati ad un posto senza possedere gi attestati do frequenza ai corsi si sicurezza, anche si base.

"Quando si tratta di un candidato al primo impiego è plausibile, ma quando sono persone che hanno già lavorato in altre imprese, mi chiedo come questo possa succedere. Il fenomeno aumenta il rischio di infortuni e crea concorrenza sleale nel settore" dice Monica Grosselle, presidente di Ance Padova.

L'associazione ha raccolto diverse segnalazioni da imprenditori i quali nelle fasi di selezione di nuovo personale si trovano spesso davanti candidati con esperienza pregressa, ma senza degli attestati di formazione obbligatoria. Eppure i corsi di sicurezza sul lavoro sono un obbligo formativo per tutti i lavoratori, ancor più per chi lavora in un'impresa edile. "Ma, oltre ad essere previsti per legge - osserva Grosselle - sono un obbligo del buonsenso. Sono preoccupata, perché stiamo parlando di percentuali elevate, anche del 30-40% di lavoratori che, per una ragione o per l'altra, non hanno fatto o non possono dimostrare di aver fatto i più basilari corsi di formazione".

Da qui l'appello della presidente di 'Ance Padova "a tutte le autorità preposte ai controlli e ai tanti coordinatori per la sicurezza C.s.e. perché verifichino l'incidenza di questo fenomeno in tutta la provincia. Mi appello anche a tutti i colleghi, iscritti e non iscritti all'Ance, a continuare a segnalarci i casi e, soprattutto, di utilizzare tutte le opportunità che vengono offerte per far partecipare i propri dipendenti alla formazione di base e specialistica."



