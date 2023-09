Sbarcati con merce contraffatta in aeroporto, turisti multati

Alcuni turisti, sbarcati all'aeroporto Canova di Treviso, sono stati sanzionati per incauto acquisto per aver importato prodotti con marchi contraffatti.

L'intervento è stato atto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assieme alla guardia di finanza che, nel corso dei controlli orientati ai passeggeri in arrivo, hanno scoperto nei bagagli dei viaggiatori e sottoposti a sequestro amministrativo circa quaranta articoli, tra capi di abbigliamento e accessori, recanti diversi marchi palesemente contraffatti: Louis Vuitton, Gucci, Polo Ralph Lauren, Adidas, Chanel, Burberry, Emporio Armani, Nike, Dior.

Ai trasgressori è stata comminata la sanzione amministrativa fino a 7.000 euro, applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale; nei casi più gravi, in cui è dimostrato il fine di trarne profitto, può invece scattare la violazione penale di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, punita fino a 4 anni di reclusione e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

La merce, dopo le procedure di confisca, sarà distrutta a spese degli stessi acquirenti.



