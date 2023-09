Irama & Rkomi, a novembre la data zero del No Stress Tour

Dopo l'uscita del joint album No Stress, gli artisti multiplatino Irama & Rkomi annunciano la data zero del No Stress Tour, la tournée nei palasport in partenza da novembre 2023, prodotta e organizzata da Vivo Concerti. Il concerto che darà via al tour si terrà sabato 18 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

Con meno di trent'anni di età, Irama (45 volte platino, 3 ori e oltre due miliardi di streaming all'attivo) e Rkomi (che ha tra i traguardi raggiunti oltre due miliardi di streaming, 56 certificazioni platino, 29 ori) hanno realizzato il nuovo progetto dopo una lunga e proficua collaborazione (li abbiamo visti nelle tracce 5 Gocce e Luna piena, entrambe certificate quadruplo platino), ma anche una solida amicizia cementata durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022. Dopo l'uscita del singolo Hollywood, prodotto da Shablo e già certificato Platino, che ha anticipato l'uscita del joint album No Stress, è da qualche giorno in radio la traccia Sulla Pelle.

No Stress è un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando il sound di tutto il mondo e di ogni epoca. Queste le date: sabato 18 novembre 2023 data zero Conegliano (TV) @ Zoppas Arena; sabato 25 novembre Firenze @ Nelson Mandela Forum; martedì 28 novembre Napoli @ PalaPartenope; sabato 2 dicembre Roma @ Palazzo dello Sport; mercoledì 6 dicembre Assago (MI) @ Mediolanum Forum; martedì 12 dicembre Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena; giovedì 14 dicembre Torino @ Pala Alpitour.





