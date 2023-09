Comune revoca accordo per gestione extra-lirica in Arena Verona

La giunta comunale di Verona ha deliberato di recedere dalla possibilità concessa a Fondazione Arena di organizzare eventi extra-lirica, esercitando una facoltà prevista dall'accordo stipulato nel 2013 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, Fondazione e Comune, e dal contratto di concessione dell'Anfiteatro sottoscritto nel 2022.

La revoca è stata motivata dalla necessità di mettere l'Arena a disposizione del Comitato Olimpico tra febbraio e marzo 2026, per lavori di riqualificazione in vista delle le cerimonie di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

"Un'occasione unica per Verona - ha spiegato il sindaco Damiano Tommasi - di portata mediatica eccezionale, ma anche un impegno particolarmente arduo per il Comune e per la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 Spa, soggetto attuatore del miglioramento dell'accessibilità dell'anfiteatro, che devono garantire l'esecuzione dei lavori entro e non oltre il 2025.

Lavori che comportano una spesa di 15 milioni di euro. Si tratta, come evidente, di interventi particolarmente delicati, che dovranno riqualificare totalmente il monumento più iconico della città nel mondo, nel rispetto del valore storico, architettonico e artistico, sulla base di precise indicazioni della Soprintendenza".

L'amministrazione ha così deciso di avocare a sé la gestione di tutti gli eventi extra-lirica; tra sei mesi scadrà la convenzione con Arena di Verona srl, la società dedicata finora alla gestione dei concerti rock e pop. Qualora, una volta programmati i lavori di riqualificazione da parte della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2016 Spa, si aprissero delle finestre temporali anche per eventi extra-lirica, il Comune valuterà, anche con Fondazione, se e come gestire tali disponibilità.



