Teatro: 1.400 spettatori per Verona Shakespeare Fringe Festival

Si è chiusa con un bilancio molto positivo la terza edizione del Verona Shakespeare Fringe Festival, ospitata per 8 serate al Teatro Camploy di Verona. Il programma internazionale realizzato quest'anno dal Comune di Verona con il Centro di Ricerca Skenè dell'Ateneo scaligero e il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale ha richiamato 1.400 spettatori, registrando una crescita esponenziale che ha visto aumentare di oltre il 50% le presenze rispetto allo scorso anno, quando il dato superava di poco gli 850 spettatori, sempre per 8 serate. "Questo successo che tutti noi speravamo, ma che non era affatto scontato, dimostra due cose - ha precisato l'assessore alla cultura del Comune di Verona Marta Ugolini -, la vocazione internazionale della nostra città, e dunque la necessità di investire in proposte di valore capaci di convocare il pubblico straniero, e la forza della squadra. "Mettere insieme competenze culturali di altissimo livello come quelle del Centro Skenè e capacità organizzative e gestionali di eccellenza, come quelle del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale, ha fatto la differenza e garantito un risultato così importante". "Al dato quantitativo in così forte crescita - ha aggiunto il direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese Carlo Mangolini - si aggiunge anche l'alta qualità della proposta artistica, che ha segnato uno scarto importante rispetto allo scorso anno".





