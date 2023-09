Ryuichi Sakamoto | Opus, commosso omaggio al musicista

Commosso omaggio alla musica, quella di Ryuichi Sakamoto, all'80/a Mostra del Cinema di Venezia da parte del regista Neo Sora. Da qui è nato Ryuichi Sakamoto | Opus, passato fuori concorso per non dimenticare questo leggendario musicista morto il 28 marzo di quest'anno all'età di 71 anni. Negli ultimi anni Sakamoto non era più in grado di esibirsi dal vivo, si sarebbe stancato troppo, ma alla fine del 2022 voluto fare un'ultima performance: un film concerto i cui protagonisti erano solo lui e il pianoforte. Solo venti pezzi che lo raccontano: dal periodo popstar con la Yellow Magic Orchestra alle colonne sonore dei film di Bertolucci fino al suo ultimo album contemplativo 12. "Sakamoto diceva che il piano era il prolungamento delle sue mani e in Opus ho voluto mostrare l'intreccio tra esecutore e strumento", dice Neo Sora. "Come il respiro di Sakamoto si mescolava allo scricchiolio e al sibilo dei meccanismi del pianoforte. Il dialogo tra i due organismi estraeva le rispettive corporeità. Spero - conclude il regista - di aver catturato il modo in cui la vita di Ryuichi Sakamoto, densa di sperimentazione, curiosità e innovazione, sia alla fine ritornata alle origini, al pianoforte".



