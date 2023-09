Contro il degrado a Mestre il Prefetto incontra i cittadini

Il Prefetto di Venezia Michele di Bari e il sindaco Luigi Brugnaro firmeranno, nei prossimi giorni, il 'Protocollo di vicinato' che prevede una serie di attività ancor più stringenti delle attuali per contrastare il degrado da spaccio di stupefacenti e prostituzione nel rione Piave di Mestre.

Ad annunciarlo lo stesso Prefetto che oggi, dopo una serie di visite alla zona su cui gravita la stazione ferroviaria, ha incontrato in un piazzale a verde in via Piave la cittadinanza accompagnato dai vertici delle Forze dell'ordine e rappresentanti dell'Amministrazine comunale.

Il 'Protocollo' prevede una pronta risposta alle chiamate e segnalazioni dei cittadini ma anche la messa in campo di sanitari per assistere i tossico dipendenti e se possibile avviarne il recupero.

"Una sfida che vogliamo vincere istituzioni e cittadini assieme - ha detto di Bari - che però richiede tempo. Ho percepito da subito le difficoltà di questa zona e la particolare sensibilità dei residenti che prontamente segnalano, proprio perchè percepiscono insicurezza, il malaffare". "Abbiamo già intensificato i controlli con le operazioni 'Alto impatto' prima lungo le strade - ha sottolineato - poi siamo passati ai bar e agli alberghi. Sono di queste ore i primi interventi nei condomini: dove ci arriva una segnalazione noi ci siamo e ci saremo". All'incontro hanno partecipato numerosi cittadini, senza segni di appartenenza, che hanno manifestato i propri timori, insicurezza e pesante disagio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA