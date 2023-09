Carabinieri, Generale Giuseppe De Liso al comando Legione Veneto

Il generale Giuseppe De Liso è stato accolto questa mattina, a Padova dai rappresenti delle Forze dell'Ordine e delle isituzioni locali e regionali, dove ha assunto il comando della Legione Carabinieri del Veneto. Negli ultimi due anni, il 57enne Giuseppe De Liso ha arrestato oltre 400 esponenti di Cosa Nostra."La mia venuta in Veneto è stata una decisione del mio Comandante generale, che ringrazio per l'ulteriore manifestazione di stima che ha avuto nei miei confronti - ha deto De Liso a margine della cerimonia -. Lavorerò per questa terra con la stessa passione e la stessa determinazione con cui ho lavorato nel percorso della sua carriera. Sono fiero di poter servire i cittadini del veneto".



