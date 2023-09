Raccolti oltre 2 milioni di dollari al galà amfAR a Venezia

Il Gala di amfAR a Venezia ha raccolto oltre 2 milioni di dollari ieri sera a La Misericordia, durante la Mostra del Cinema di Venezia. La regista innovativa Ava DuVernay è stata premiata con l'Award of Inspiration. Rita Ora e Leona Lewis si sono esibite in performance speciali.

Tra gli ospiti intervenuti: Milla Jovovich, Kate Beckinsale, Michelle Rodriguez, Taika Waititi, Luke Evans, Bella Thorne, Carla Bruni, Beatrice Grannò Francesco Vezzoli, Sveva Alviti.

Milla Jovovich, sostenitrice di lunga data di amfAR, e Ryan Greenawalt, co-presidente del consiglio di amministrazione di amfAR, hanno aperto la serata richiamando l'attenzione sull'importanza di continuare a lavorare per migliorare la vita delle persone colpite dall'epidemia di HIV, sottolineando che, sebbene siano stati compiuti incredibili progressi, c'è ancora molto da fare e il sostegno continuo è essenziale. Anche il CMO di MasterCard, Raja Rajamanar, è salito sul palco per sottolineare l'importanza di sostenere la ricerca salvavita di amfAR. Ci sono quasi 40 milioni di persone che vivono con l'HIV in tutto il mondo, di cui più della metà nell'Africa suburbana.

Il banditore Michael Macaulay ha condotto l'asta dal vivo, che comprendeva una varietà di opere d'arte contemporanea e oggetti ed esperienze di lusso unici nel loro genere. Tra gli oggetti messi all'asta c'erano pezzi di Mr. Brainwash, Yves Scherer e Andy Warhol, un concerto dei Queen + Adam Lambert, un paio di orecchini Chopard Haute Joaillerie e un'esperienza con la mascotte del giocatore della UEFA Champions League.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA