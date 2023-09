"Elvis è stato il grande amore della mia vita. L'ho lasciato non perché non lo amassi ma perché non condividevo più quello stile di vita, ma è come se non ci fossimo mai lasciati. E ho sempre fatto in modo che vedesse sua figlia". La ha detto Priscilla Presley, vedova del grande Elvis, prima di scoppiare a piangere. Dal suo libro di memorie è stato tratto il film Priscilla di Sofia Coppola oggi in gara a Venezia 80.



