Masi acquista Casa Re e sbarca nell'Oltrepò Pavese

Masi Agricola, quotata in Borsa all'Euronext Growth Milan, ha firmato un contratto preliminare per acquisizione del 100% della società agricola Casa Re, di proprietà della famiglia Casati e titolare dell'omonima azienda vitivinicola a Montecalvo Versiggia, nell'Oltrepò Pavese, alle porte di Santa Maria della Versa.

Il closing dell'operazione è atteso a gennaio 2024, e nel frattempo, Masi prenderà in gestione diretta le attività viticole di Casa Re.

L'operazione è stata realizzata attraverso i servizi di consulenza di Colline e Oltre, società partecipata da Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

"Sbarcare nell'Oltrepò Pavese - commenta Federico Girotto, amministratore delegato di Masi - rappresenta uno 'sconfinamento coerente' dal territorio delle Venezie, che sono e restano la nostra area elettiva: abbiamo individuato infatti la complementarità strategica dell'Oltrepò Pavese, emblematico del Metodo classico italiano, con altre espressioni di un versante spumantistico sempre più significativo nella gamma di etichette del gruppo Masi".



