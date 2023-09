Comandante della Municipale di Venezia 'molestato ad un party'

"Adesso capisco come possa sentirsi una donna molestata": a dirlo è Marco Agostini, 63 anni, comandante della Polizia municipale di Venezia. E' lui stesso a raccontare 'l'incidente' in un post su Facebook poi rimosso. All'ANSA riferisce che durante il party di sabato scorso organizzato da Armani subito dopo la sfilata all'Arsenale si trovava in divisa di fianco al sindaco Luigi Brugnaro quando una mano ignota "lo ha palpato quattro o cinque volte". Agostini un sospetto sul responsabile ce l'ha ma nessuna telecamera ha immortalato la molestia e quindi ha ritenuto di non presentare denuncia.

"Avevo fatto un post su Facebook per raccontare cosa era avvenuto - continua - ma l'ho cancellato perché una banda di deficienti aveva insinuato che io avessi assistito alle molestie fatte ad altri. Alla fine ho preferito lasciar perdere ma sono sconcertato".



